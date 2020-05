Fase 2: Parma, voucher da 50 euro dopo prima cena fuori

(ANSA) – BOLOGNA, 26 MAG – Per sostenere i ristoratori e i loro dipendenti, una delle categorie più colpite dall’emergenza Coronavirus, il Comune di Parma e la Fondazione Parma Unesco Creative City of Gastronomy hanno deciso di lanciare l’iniziativa promozionale ‘Tasty Box – I Sapori della Food Valley’, in collaborazione con Parma Quality Restaurants, il Consorzio che riunisce 30 ristoratori del territorio.

A partire dall’1 giugno e fino ad esaurimento delle 400 box disponibili, a fronte di una spesa minima di 50 euro, i clienti dei 30 ristoranti aderenti al circuito Parma Quality Restaurants, dislocati tra la città e il territorio parmense, riceveranno un voucher, che dovranno riscattare in un secondo momento: la logica è infatti quella di incentivare le persone a mangiare fuoricasa. La spesa per ottenere il voucher potrà essere riferita, indifferentemente, a pasti ordinati con modalità delivery, a pasti take away o consumati all’interno del ristorante. A fronte di un successivo pasto consumato da due persone in uno dei 30 ristoranti Parma Quality Restaurants, a scelta del cliente, per un importo di almeno 50 euro complessivi, il cliente potrà riscattare il voucher.

Nel rispetto di queste condizioni, l’esibizione del voucher da parte del cliente darà diritto a ottenere una delle ‘Tasty Box – I Sapori della Food Valley’. Ogni box conterrà una confezione di pasta Barilla, un trancio da 500 gr di Parmigiano Reggiano Dop e una vaschetta da 100 gr di prosciutto di Parma Dop, offerti dai rispettivi Consorzi, conserve di pomodoro da Mutti e Rodolfi Mansueto, alici offerte da Delicius, L’Isola D’Oro, Rizzoli Emanuelli e Zarotti e panna Chef Parmalat.

