Fase 3: E-R, fino a 1000 spettatori sport all’esterno

(ANSA) – BOLOGNA, 07 AGO – Fino a 1000 spettatori per gli

eventi sportivi all’aperto e massimo 200 per quelli indoor,

distanziamento e posti assegnati, deroghe concedibili in caso di

eventi singoli di interesse nazionale e internazionale che si

svolgano in impianti di consistenti dimensioni, oltre al pieno

rispetto di tutte le ormai canoniche misure di sicurezza. Queste

le linee guida per la partecipazione del pubblico agli eventi

sportivi all’interno di impianti dedicati varate dalla Regione

Emilia-Romagna in una ordinanza firmata dal presidente, Stefano

Bonaccini.

Nel dettaglio il pubblico potrà frequentare esclusivamente

gli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare posti a

sedere da assegnare ai singoli spettatori per l’intera durata

dell’evento. Inoltre, per ogni impianto gli organizzatori

dovranno valutare il numero massimo di spettatori ammissibili,

in base alla capienza degli spazi individuati e alla necessità

di assicurare le misure di distanziamento interpersonale. Il

numero massimo sarà comunque di 1000 per eventi all’aperto, 200

per quelli al chiuso. La mascherina va indossata per tutta la

durata dell’evento se al chiuso, all’aperto fino al

raggiungimento del posto e comunque ogni qualvolta ci si

allontani. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte