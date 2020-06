Fase 3: partiti a Cesena i primi centri estivi in Romagna

(ANSA) – CESENA, 08 GIU – Sono partiti oggi a Cesena, primo capoluogo in Romagna, i centri estivi privati convenzionati, compresi quelli della rete degli oratori, per i bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni. Quest’anno ad accogliere i ragazzi sono più di una trentina i centri estivi privati e 8 i comunali.

Questi ultimi partiranno mercoledì 10 giugno per i bambini dai 3 ai 6 anni presso alcune scuole dell’infanzia del comune romagnolo.

“Ce l’abbiamo fatta ma non è stato facile – ammette il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca -. I nostri uffici comunali, di concerto con la Regione Emilia-Romagna, hanno lavorato senza sosta per rispondere efficacemente alle Linee guida nazionali e regionali”.

Al momento sono 314 le domande di iscrizione presentate per prendere parte ai centri estivi comunali. Oltre 600 i giovani che potranno frequentare quelli privati. “Siamo al lavoro per aggiungere un terzo turno – aggiunge il sindaco -, dando così alle famiglie la possibilità di iscrivere nuovamente i propri figli per altre due settimane. Ora siamo in attesa di conoscere le Linee guida nazionali relative all’apertura del Centri estivi per i bambini e le bambine da 0 a 3 anni”. (ANSA).



