Fase 3: via libera in Emilia-Romagna agli sport di contatto

(ANSA) – BOLOGNA, 17 LUG – Possono riprendere da domani,

anche in Emilia-Romagna, gli sport di contatto, se le

Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate

e gli Enti di promozione sportiva abbiano provveduto a emanare

protocolli di prevenzione o riduzione del rischio di diffusione

del Covid-19 durante l’attività. Lo prevede la nuova ordinanza

firmata dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini.

Per gli eventi organizzati, l’ordinanza prevede dunque il

rispetto dei contenuti dei rispettivi protocolli e raccomanda

alla società sportiva di testare i suoi tesserati con test

sierologico entro 72 ore dall’evento, comunicando le eventuali

positività al Dipartimento di sanità pubblica competente

territorialmente per l’esecuzione del tampone Per quanto riguarda invece le pratiche sportive al di fuori

di eventi organizzati, svolte da non iscritti a società

sportive, l’ordinanza impone a tutti i praticanti di esercitare

la propria responsabilità personale, a tutela della propria

salute, invitando anche i non tesserati ad attenersi alle

disposizioni dei protocolli delle Federazioni (ANSA).



