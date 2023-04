‘Fate la doccia,niente vasca da bagno’, ordinanza nel Trevigiano

Condividi l'articolo

(ANSA) – TREVISO, 29 APR – Meglio la doccia. La vasca piena è

uno sfregio alla mancanza d’acqua. Non è un divieto, ma un

invito formale sì, quello che sei Comuni della provincia di

Treviso hanno rivolto alla cittadini con una ordinanza che mira

a limitare i problemi dovuti alla siccità. Oltre al classico “chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti”, arriva così

l’avvertimento agli amanti del bagno lungo: “prediligere la

doccia anziché il bagno in vasca” è scritto nel documento

condiviso dai Comuni di Breda di Piave, Carbonera, Maserada sul

Piave, Ponzano Veneto, Silea e Villorba. Le piogge finora, anche

in Veneto, sono state scarse, e le previsioni per l’estate non

sono buone. L’ordinanza, già in vigore, prevede limitazioni

all’impiego di acqua potabile e da pozzo artesiano con multe

salate per chi spreca. Tra i divieti – riferisce la stampa

locale -, quello di riempire fontane e piscine di casa (tranne

le gonfiabili per i bambini), e lavare l’auto in cortile. Per

chi sgarra ci sono multe fino fino a 500 euro. Piccola deroga

per l’orticello di casa. Quello, con parsimonia, si può

innaffiare. (ANSA).



