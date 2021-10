Fatto inginocchiare e ucciso, esecuzione nel Reggiano

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 24 OTT – E’ stato arrestato, nella notte, dai

Carabinieri – con l’accusa di omicidio, ricettazione e porto

illegale di armi e munizioni – il 70enne Dante Sestito,

originario di Cutro, nel Crotonese e residente a Cadelbosco

Sopra, nel Reggiano, gestore, nella cittadina emiliana,

dell’autofficina di ricambi pneumatici ‘Dante Gomme’. In base

alla ricostruzione fatta dai militari ieri verso le 15.30,

all’interno dell’officina, l’uomo – nel corso di una lite

scaturita per motivi ancora in corso di accertamento – ha ucciso

con un colpo di pistola Salvatore Silipo 28enne, originario di

Crotone e abitante a Gualtieri.

Nella nottata l’accusato è stato interrogato negli uffici del

Nucleo Investigativo dei Carabinieri a Reggio Emilia dal Pm, la

dottoressa Giannusa, alla presenza del legale avvalendosi della

facoltà di non rispondere. Il 70enne era stato bloccato e

disarmato dall’intervento di due Carabinieri di una pattuglia

della stazione di Castelnovo Sotto – in transito nei pressi

dell’azienda di pneumatici e diretti allo stadio per svolgere

servizio di ordine pubblico – allertati dalla presenza in strada

di un cugino della vittima. La pistola, un revolver ‘Smith &

Wesson’ calibro 44 Magnum, illegalmente detenuta e risultata

rubata, è stata sequestrata insieme a 18 colpi di cui uno

esploso. La salma è stata posta a disposizione della Procura

reggiana che coordina le indagini mentre l’arrestato è stato

condotto nel carcere di Reggio Emilia. (ANSA).



