Fattorie aperte, appuntamento nelle due domeniche 11 e 18 ottobre

L’iniziativa, molto attesa dopo l’annullamento dell’edizione di maggio di Fattorie Aperte a causa del Covid-19, si collega alla Giornata mondiale dell’alimentazione che ricorre ogni anno il 16 ottobre, il cui tema quest’anno è Coltivare, nutrire, preservare. Insieme. Le nostre azioni sono il nostro futuro.

Le realtà partecipanti proporranno come di consueto diverse opportunità per meglio conoscere il territorio e il suo patrimonio agroalimentare, oltre a prevedere momenti di riflessione sull’importanza di comportamenti consapevoli e sostenibili, tramite: visite aziendali, passeggiate, laboratori per adulti e bambini, incontri con esperti, spuntini e pranzi nelle aziende agrituristiche. Per tutte queste attività, è obbligatoria la prenotazione alle singole sedi.

