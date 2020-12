Fatture false per 60 mln in girandola coop, 14 indagati

(ANSA) – FIRENZE, 11 DIC – E’ di 14 indagati e sequestri di

denaro e beni in Toscana e Romagna per 13 mln di euro l’esito di

un’inchiesta di procura e Gdf di Firenze su una frode al Fisco

maturata nel giro di un consorzio che dal 2002 al 2018 avrebbe

usato ben 59 cooperative ‘accumulatrici seriali di Iva’.

Scoperte fatture false per 60 mln di euro. Riscontrato sempre

dalla GdF di Firenze un debito verso l’erario di 23 mln.

L’inchiesta è stata coordinata dai pm Gabriele Mazzotta e Fabio

Di Vizio, il provvedimento di sequestro è del gip Federico

Zampaoli. Il consorzio di cooperative otteneva appalti di

facchinaggio e trasporti che subappaltava a singole coop

consociate, le quali però non versavano lIva all’erario.

Sequestrati 30 terreni agricoli a Vicchio di Mugello, Fiesole,

Firenze e Bagno di Romagna (Forlì Cesena), cinque case a

Firenze, Montemurlo (Prato) e Forlì, quattro tra magazzini e

autorimesse, un’imbarcazione da diporto di 15 metri e infine

quote societarie nonché disponibilità finanziarie per un valore

complessivo di circa 2 milioni di euro. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte