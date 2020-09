“Favorì i suoi quattro autisti”. ?E adesso De Luca è indagato

Una indagine giudiziaria si abbatte sulle elezioni regionali in Campania. Vincenzo De Luca sarebbe, infatti, indagato dalla procura di Napoli per aver favorito i suoi quattro autisti. I fatti risale a tre anni fa quando in seguito a un incidente stradale sono scattati gli accertamenti dei giudici partenopei. Un’indagine rimasta nascosta fino a oggi quando l’ha tirata fuori Conchita Sannino su Repubblica rivelando, tra le altre cose, che il governatore è stato interrogato qualche mese fa, poco prima che il premier Giuseppe Conte mettesse il Paese in lockdown, “negli uffici del pubblico ministero” . Le accuse di reato di cui deve rispondere sarebbero “falso e truffa” .