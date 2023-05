Favorì latitanza marito, 22enne agli arresti domiciliari

Condividi l'articolo

(ANSA) – FOGGIA, 27 MAG – Avrebbe favorito la latitanza del

marito Gianluigi Troiano, ritenuto “fedelissimo” al clan retto

da Marco Raduano, il boss del Gargano evaso dal carcere di

massima sicurezza di Nuoro a febbraio scorso. Per questo i

carabinieri hanno arrestato e posto ai domiciliari la 22enne

Anna Chiara Notarangelo. La donna deve rispondere di

favoreggiamento aggravato dall’agevolazione dell’associazione

mafiosa.

Il provvedimento è stato emesso dalla sezione del riesame

delle misure cautelari del tribunale di Bari dopo il rigetto del

ricorso per Cassazione, su richiesta della Direzione

distrettuale antimafia di Bari che ha diretto e coordinato le

indagini dei carabinieri.

Gianluigi Troiano evase dagli arresti domiciliari con

applicazione del braccialetto elettronico circa un anno e mezzo

fa a Campomarino, in provincia di Campobasso. Secondo gli

inquirenti sua moglie, in concorso con altre due persone già

arrestate lo scorso dicembre, avrebbe offerto appoggi logistici,

coperture, veicoli per gli spostamenti, ospitalità, schede

telefoniche, denaro e beni di ogni genere al coniuge, aiutandolo

a sottrarsi alle ricerche. La donna è stata posta ai domiciliari

per consentirle di prendersi cura dei suoi tre figli. (ANSA).



