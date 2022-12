Fdi compie 10 anni, Meloni:’Guardo il Pil, non i sondaggi. Sui migranti abbiamo alzato la testa. Screzi con Macron? non siamo alle elementari’

Condividi l'articolo

Un successo di numeri, di organizzazione e di partecipazione: 10mila presenze con oltre 300 volontari per “10 anni di amore per l’Italia”, la manifestazione di Fratelli d’Italia organizzata per festeggiare i 10 anni di vita, in attesa del pienone per la grande conclusione con l’intervista al presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni.

“Questa è una festa che guarda al futuro e dove possiamo tirare le somme di quello che abbiamo costruito in questi anni, soprattutto per non dimenticarci da dove veniamo, perché il governo è sempre una cosa rischiosa da questo punto di vita. Però è la sfida che decide se tu sei veramente all’altezza del compito, se riesci a fare quello che avevi promesso, se riesci a non perderti, se riesci a non cambiare, se riesci a non montarti la testa e ad essere esattamente la persona, la realtà e le idee che i cittadini volevano al governo della nazione. Ovviamente è anche una sfida per Fdi che oggi può davvero diventare il grande partito conservatore italiano su cui abbiamo lavorato. Da questo punto di vista il governo dimostra sia che una classe dirigente c’era, ma anche che non c’era difficoltà ad aprire a personalità non politiche della nostra area culturale che avrebbero potuto dare un contributo. Poi quando governi certi racconti interessati che sono stati fatti su chi saresti, molto diversi da ciò che sei davvero, diventano più difficili. Io credo che questa sia la ragione per la quale sta salendo il consenso per Fdi, perchè tanti guardavano a noi con interesse ed erano spaventati perché veniva fatto su di noi un racconto che era irreale. Oggi la realtà viene fuori e spero che quei sondaggi continuino a crescere per questo. spero di poter convincere altre persone che non eravamo quello che i nostri avversari politici raccontavano in giro”. Così la Presidente del consiglio Giorgia Meloni al suo arrivo a piazza del Popolo per il decennale di Fdi.

FdI, Meloni: ‘Questi 10 anni sono una scommessa vinta’

“Oggi ci sono stati i funerali solenni di Fabio Antonio Altruda, un pilota Eurofighter caduto in fase di atterraggio del suo volo. Io ho parlato con la mamma e il papà. La mamma mi ha molto commosso, mi ha detto: ‘Guardi, sarò forte come lei’”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, sul palco della festa del decennale di FdI a Roma, prima di iniziare l’intervista con Roberto Inciocchi di SkyTg24: “A questa famiglia mandiamo le condoglianze del governo italiano e di questa piazza, per Fabio, un ragazzo straordinario che si batteva per questa nazione e la bandiera tricolore che noi faremo sventolare alta”.

“Politicamente farò tutto quello che devo fare, non guardo al consenso, ai sondaggi ma alla curva del Pil, dell’occupazione, della ricchezza, di quanti figli si fanno. Quando fra cento anni morirò vorrò essere sicuro di aver fatto quello che dovevo per migliorare questa nazione. Questo mi basta”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, sul palco della festa del decennale di FdI a Roma.

“Con Berlusconi e Salvini i rapporti sono ottimi. Sono molto contenta di questa maggioranza, molto orgogliosa di questo Consiglio dei ministri, del clima che c’è e riflette quello fra i partiti della coalizione”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, sul palco della festa del decennale di FdI a Roma. “Abbiamo stravolto i pronostici sulla tenuta di FdI, confido che faremo lo stesso sulla durata del governo” ha affermato Giorgia Meloni. “Gli alleati mi stanno aiutando molto, c’è un ottimo clima in Cdm. Sono molto soddisfatta della manovra, soprattutto alle condizioni date. Qualcuno avrebbe rimandato le scelte politiche al prossimo anno. Invece noi abbiamo presentato misure politiche” ha precisato la premier.

Sul tema dei migranti la premier sottolinea che questo tema è all’ordine del giorno in Europa perchè l’Italia lo ha posto. “L’Italia ha smesso di accettare supinamente qualcosa di inaccettabile e ha alzato la testa: il risultato è che si parlerà del problema”. Lo afferma la premier Giorgia Meloni intervenendo alla festa per il decennale di FdI, sul tema dei migranti. “Ora partiamo dalla difesa del nostro interesse nazionale”. “Come è andata con la Francia? L’Italia pone il problema in Europa, che come noi stiamo gestendo la questione migratoria è un errore. Mi fa sorridere come certa stampa racconta la vicenda: ma con Macron Meloni si è vista, si è parlata? Non stiamo alle elementari. I rapporti sono meno personali e più politici. Italia e Francia difendono gli interessi nazionali consapevoli che poi si deve trovare una soluzione”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, sul palco della festa del decennale di FdI a Roma.”Questa nostra capacità di dialogare con tutti ci rende centrali e di contare di più: non c’è l’Europa di serie A e di serie B”.”

E’ finita l’Italia che si accanisce sulle persone perbene. Qui le regole devono valere per tutti”. Lo afferma la premier Giorgia Meloni intervenendo alla festa per il decennale di FdI, parlando del dl sui rave party. “Non mi sono pentita di niente di quanto ho fatto in questi due mesi. Faccio esattamente quello che penso sia giusto fare. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, sul palco della festa del decennale di FdI a Roma.

