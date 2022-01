Fed: Powell, l’economia cresce veloce, mercato del lavoro forte

Condividi l'articolo

L’economia si sta espandendo a una forte velocità e il mercato del lavoro è solido. Lo afferma il presidente della Fed, Jerome Powell, secondo le anticipazioni del discorso che terrà domani in Senato nell’ambito dell’audizione per la sua riconferma.

La Fed si assicurerà che l’inflazione non si radichi nell’economia. Lo afferma il presidente della Fed, Jerome Powell. “Useremo tutti i nostri strumenti per sostenere l’economia, un forte mercato del lavoro e prevenire che l’alta inflazione di radichi”, mette in evidenza Powell nelle anticipazioni diffuse del suo discorso.

La Fed è saldamente impegnata a centrare il duplice obiettivo della massima occupazione e della stabilità dei prezzi. Lo afferma il presidente della Fed, Jerome Powell, secondo le anticipazioni del suo intervento al Senato di domani nell’mabito dell’audizione per sua conferma a un secondo mandato alla guida della Fed.

“Possiamo iniziare a vedere che l’economia post-pandemia sarà probabilmente diversa. E il perseguire i nostri obiettivi terrà in considerazione queste differenze”, spiega Powell.

“L’economia si sta espandendo alla velocità maggiore da anni e il mercato del lavoro è forte. Ma restano sfide” da affrontare, afferma Powell.

“L’economia ha rapidamente guadagnato forza nonostante la pandemia” ma si sono avute ripercussioni sull’inflazione e “sappiamo che un’inflazione alta pesa soprattutto su coloro che hanno maggiore difficoltà a far fronte ai costi di beni essenziali”, mette in evidenza Powell precisando che la Fed “è impegnata a centrare gli obiettivi della massima occupazione e della stabilità dei prezzi. Useremo i nostri strumenti a sostegno dell’economia e di un mercato del lavoro forte”.

