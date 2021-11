Federazione cronometristi celebra al Coni i suoi 100 anni

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 06 NOV – Velocità e tempo, ma anche storia

dello sport italiano: la Federazione italiana cronometristi

(Ficr) festeggia al Salone d’onore del Coni i suoi 100 anni

dalla fondazione, avvenuta a Milano il 6 novembre 1921. Il

presidente, Antonio Rondinone, ha sottolineato che “abbiamo

sempre fatto parte della famiglia del Coni, abbiamo sempre

cercato di essere al servizio dello sport in questi cento anni.

Abbiamo operato con la presunzione di essere fondamentali per lo

sport italiano, ma anche con l’umiltà, la passione e il cuore.

Siamo un patrimonio di risorse umane e di apparecchiature che ci

auguriamo non vada disperso”. Concetti rimarcati anche dal

numero uno del Coni, Giovanni Malagò: “La Ficr è una di quelle

federazioni che rendono il Coni più importante a livello

internazionale. E’ a servizio dello sport italiano e in linea

con i nostri ideali e la nostra mission”.

“Siete abituati a calcolare i record degli altri ma questa volta

il record lo avete fatto voi – ha fatto notare il presidente e

ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli”. In un messaggio, la

sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, ha rilevato che “la precisione di un cronometrista è pari al gesto di un

campione. Auspico che la Ficr non perda mai il suo spirito”.

“Ringrazio la Ficr per tutto quello che ha svolto anche nei

confronti del mondo paralimpico”, le parole del presidente del

Cip, Luca Pancalli. (ANSA).



