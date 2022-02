Federbocce: a Roma la prima Consulta Nazionale del 2022

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 07 FEB – “Abbiamo due grandi risorse

rappresentate dal movimento paralimpico e dal Beach Bocce, che

potenzialmente potranno apportare linfa vitale alla federazione

in termini di attività e tesserati”. Così il presidente della

federazione italiana Bocce, Marco Giunio De Sanctis, nel corso

della prima Consulta Nazionale del 2022 a Roma con Consiglio

Federale e presidenti regionali alla quale ha partecipato anche

il segretario generale, Riccardo Milana e i Coordinatori d’Area

regionali. “Dobbiamo ripartire dal nuovo Statuto federale – ha

aggiunto De Sanctis – Nella nostra nuova carta fondamentale

abbiamo raggiunto l’obiettivo che il Consigliere federale

rappresenta, tout court, la disciplina sportiva. Inoltre, la

nuova carta fondamentale della FIB ha inserito, al suo interno,

altre specialità, oltreché quelle tradizionali della Raffa, Volo

e Petanque”.

“Il mese di settembre del 2022 sarà di fondamentale importanza

per lo sport delle bocce a livello di immagine, comunicazione e

promozione – annuncia De Sanctis – Sono in programma due eventi

internazionali al Centro Tecnico Federale: il World Boccia

Challenger di Boccia Paralimpica e i Mondiali Giovanili della

Raffa, intervallati da un grande evento promozionale. Per

l’evento della Boccia, a breve, ci sarà un sopralluogo da parte

dei vertici della BISFed, al fine di verificare l’idoneità dei

luoghi e delle garanzie logistico/organizzative”.

Riguardo alla fase di affiliazioni e tesseramenti in corso, il

numero, al mese di gennaio 2022, è pari a 1.339 società. Il

Consiglio Federale, inoltre, sempre nell’ottica di espansione

del movimento boccistico e per esaltarne la sua immagine, ha

deliberato, anche per il 2022, di prevedere una serie di dirette

streaming, in occasione dei più importanti eventi internazionali

e nazionali.

E’ stato approvato il primo bando federale di euro 50.000 per i

progetti promozionali che verranno esaminati secondo determinati

criteri e parametri dall’apposita Commissione Progetti

Promozionali. (ANSA).



