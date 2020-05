Federcalcio tedesca, semifinale di coppa a giugno

La stagione calcistica riprende a tutti gli effetti in Germania e la finale di coppa si giocherà a giugno: lo ha annunciato la Federazione calcistica tedesca (Dfb) al termine della seduta dell’organo direttivo. La semifinale sarà il 9 e 10 giugno e la finale si giocherà il 9 luglio. In aprile, la Federazione tedesca aveva annullato la finale di coppa, originariamente prevista per il 23 maggio, a causa dello scoppio dell’emergenza coronavirus. La stagione è stata interrotta in tutto per due mesi a causa della pandemia. Già il prossimo fine settimana si giocheranno a porte chiuse le partite della Bundesliga.

