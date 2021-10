Federico Moccia firma una nuova serie di libri per bambini

Condividi l'articolo









ROMA – Dopo grandi successi come Tre metri sopra il cielo e Scusa se ti chiamo amore, Federico Moccia fa il suo esordio nella narrativa per bambini con la serie di avventure di Beniamina Wood, in libreria dal 4 novembre.

Il mistero del Diamantosso è il primo appuntamento con la nuova piccola protagonista che si presenta così: “Ciao, sono Beniamina Wood! Il mio sogno è diventare la top influencer di tutta Bauville, proprio come Chiara Braccagni, ma non sarà facile… Ho una vita sociale frenetica, e insieme alle mie amiche cerco sempre di risolvere alcuni misteri, perché a Bauville succedono MOLTE cose MOLTO STRANE”.

La prima delle “cose molto strane” è la sfilata dello stilista Rodolfo Barboncino, durante la quale sarà esibito il Diamantosso, uno dei gioielli più preziosi al mondo.

Il secondo appuntamento è previsto per maggio 2022 con “Il concorso ingarbugliato”.



