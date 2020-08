FedEx Cup: Woods cerca il pass per Atlanta

(ANSA) – ROMA, 26 AGO – La leadership mondiale, il penultimo

atto della corsa al jackpot da 15 milioni di dollari della FedEx

Cup, l’assenza di Webb Simpson e il rischio eliminazione per

Tiger Woods. Questo e molto altro nel BMW Championship, secondo

evento post season del PGA Tour al via da domani a domenica ad

Olympia Fields (Illinois).

Sfida stellare negli Stati Uniti dove Dustin Johnson, dopo

aver dominato il “The Northern Trust” nel Massachusetts,

successo che gli ha permesso di tornare al primo posto del

ranking mondiale e di salire in vetta alla FedEx Cup, punta a

difendere il trono che, nel 2020, ha già cambiato per cinque

volte padrone.

L’americano punta il tris di successi nel BMW Championship già

vinto nel 2010 e 2016. Cercano riscatto lo spagnolo Jon Rahm

(n.2), l’americano Justin Thomas (n.3), campione uscente, e il

nordirlandese Rory McIlroy (n.4). Grande attesa per Woods che

rischia di rimanere fuori dal Tour Championship (Atlanta, 4-7

settembre), atto conclusivo della FedEx Cup. Attualmente al 57/o

posto (mentre è 17/o nel ranking), Tiger dovrà recuperare 27

posizioni per entrare tra i primi 30 che si contenderanno il

superpremio finale. (ANSA).



