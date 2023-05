Fedez, Annalisa e Articolo 31 per la prima volta insieme

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 22 MAG – Fedez inaugura una nuova era musicale

in casa Warner Music con il singolo estivo Disco Paradise che

vede la partecipazione di Annalisa, fresca delle hit in Mon

Amour e Bellissima in cima alle classifiche e gli iconici

(nonché amici) Articolo 31.

Il pezzo si apre con lo stile inconfondibile di Fedez e poi

l’arrivo di Annalisa nel ritornello. Il contributo artistico

degli Articolo 31 con il loro sound conferisce rotondità alla

traccia che spazia da sonorità hip-hop old school al miglior pop

radiofonico.

Il brano consolida il sodalizio artistico di Fedez con Paolo

Antonacci e Davide Simonetta, musicisti, compositori,

arrangiatori e produttori tra i più importanti della scena

italiana e collaboratori anche di Annalisa.

Fedez il 27 giugno è impegnato sul palco di LOVE MI, il

concerto gratuito voluto dall’artista, in Piazza del Duomo a

Milano che torna per la sua seconda edizione. (ANSA).



—

