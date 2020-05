Fedez e la festa di compleanno per Chiara Ferragni: la sorpresa in quarantena

Anche se non si può uscire a far baldoria con amici e parenti, Chiara Ferragni, ha avuto ugualmente la sua festa di compleanno. Una cena intima e dalle atmosfere romantiche che suo marito Fedez ha organizzato per lei in terrazzo. Le foto pubblicate dalla coppia lasciano senza fiato: i Ferragnez hanno cenato al chiaro di luna, circondati da fiori e candele, come nelle favole. Fedez ha regalato a Chiara una romanticissima cena a lume di candela, con una tavola elegante e succulenti portate. Le immagini della cena di compleanno di Chiara Ferragni sono state particolarmente apprezzate dai fan dell’influencer. In tanti, su Instagram, hanno fatto i complimenti a Fedez per l’idea così romantica e raffinata. Il rapper però non ha fatto tutto da solo, rivolgendosi a dei professionisti dei party. Lo svela la stessa influencer nelle sue Ig Sories, ringraziando l’azienda che permesso a suo marito di regalarle questa meravigliosa sorpresa, grazie ai loro party kit.

