Fedriga domina in Friuli Venezia Giulia: vola oltre il 60% e strappa il bis

Dal Friuli Venezia Giulia arriva l’ennesima conferma dell’ottimo momento che sta attraversando il centrodestra: Massimiliano Fedriga è stato confermato presidente della Regione, da sempre dato per assoluto favorito rispetto ai suoi avversari. Stando al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai, il governatore uscente è riuscito a imporsi con una forchetta tra il 61% e il 65% dei voti. Non c’è stato nulla da fare per gli altri contendenti, che non sono mai stati della partita e che infatti sono stati fatti fuori dai giochi in maniera inequivocabile.

Il principale sfidante di Fedriga era Massimo Moretuzzo del centrosinistra: il candidato – su cui hanno puntato Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Verdi-Sinistra italiana e alcune liste civiche – non è riuscito ad andare oltre il 28-32%. Molto distante anche Alessandro Maran appoggiato dal Terzo Polo: l’uomo proposto da Azione e Italia Viva si è fermato al 3-5%. Il nulla di fatto riguarda pure Giorgia Tripoli (2-4%) sostenuta da Insieme liberi.

