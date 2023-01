Femminicidio a Roma, i ristoratori: ‘Abbiamo tentato di proteggere l’avvocata’

Condividi l'articolo

“Martina non è mai stata cacciata via dal bagno del nostro locale, è uscita da sola e tutti eravamo ormai convinti che l’uomo si fosse dileguato perché ormai aveva abbandonato il ristorante. Anzi, noi abbiamo tentato di proteggerla. Poi anche lei è andata via: la povera ragazza è stata uccisa a un centinaio di metri dal nostro locale, solo dopo essere stata colpita è tornata indietro ferita e noi ci siamo immediatamente attivati per soccorrerla”. E’ quanto hanno riferito, ai commercianti di zona, alcuni ragazzi che lavorano nel locale Brado a Roma, nei pressi del quale venerdì scorso Martina Scialdone è stata uccisa dal suo ex.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte