Femminicidio nel Salento: ergastolo per ex fidanzato

Condividi l'articolo

(ANSA) – SPECCHIA GALLONE, 15 FEB – La Corte d’Assise di

Lecce ha condannato all’ergastolo Salvatore Carfora, il 38enne

di Torre Annunziata che l’1 febbraio 2021 uccise a coltellate la

sua ex compagna Sonia Di Maggio, di 29 anni, originaria di

Rimini. L’uomo, reo confesso, sorprese la giovane per strada, in

Salento, a Specchia Gallone, mentre passeggiava con l’uomo per

cui lo aveva lasciato. La Corte ha disposto anche l’isolamento

diurno per un anno. Carfora, di Torre Annunziata (Napoli) è

stato condannato per omicidio volontario aggravato dalla

premeditazione, dai futili motivi e per aver sottoposto ad atti

persecutori la vittima quando era in vita. Sonia Di Maggio fu

aggredita e uccisa, mentre era per strada col suo nuovo

compagno, con 31 coltellate inferte al capo, al collo e al

volto. L’omicidio era stato preannunciato da una serie di

messaggi minacciosi nei quali Carfora intimava ai due di

interrompere la loro relazione. La sera dell’1 febbraio i due

fidanzati stavano andando a piedi a fare la spesa quando vennero

sorpresi da Carfora che era arrivato in paese a bordo di un

autobus di linea preso dopo aver raggiunto Lecce in treno. Dopo

avere aggredito e ucciso la giovane, Carfora era fuggito ma era

stato rintracciato poco dopo nei pressi della stazione di

Otranto dove era in procinto di prendere un treno. I giudici

hanno disposto anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici

e il risarcimento in separata sede delle parti civili, i

genitori e la sorella della vittima e l’associazione ‘Gens

Nova’. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte