Ferguson e Wenger nella Hall of fame di Premier League

(ANSA) – ROMA, 29 MAR – La Premier League ha annunciato di

aver inserito lo scozzese Alex Ferguson e il francese Arsene

Wenger nella propria Hall of Fame, primi allenatori in assoluto,

per i tanti successi ottenuti rispettivamente alla guida del

Manchester United e dell’Arsenal. Sir Alex, arrivato a

Manchester nella stagione 1992-1993, è rimasto 26 anni alla

guida dei Red Devils, vincendo ben 13 volte il campionato, e

innumerevoli altri trofei nazionali e internazionali. prima di

ritirarsi 2013. “Avere un tale riconoscimento è un onore – ha

commentato l’81enne -, ma non si tratta solo di me, è anche la

ricompensa per il lavoro svolto dal Manchester United, il legame

creato in questi anni. Sono orgoglioso per il club, per i

tecnici e per i miei giocatori”.

Il suo vecchio rivale Wenger arrivo a Londra nel 1996, uno

dei primi tecnici stranieri a lavorare in Inghilterra e rimase

all’Arsenal fino al 2018. Ora responsabile dello sviluppo della

Fifa, il francese 73enne ha svecchiato il calcio inglese anche

grazie a molti giocatori che ha scoperto, tra i qiali i

connazionali Thierry Henry o Patrick Vieira. “Condividere tutto

questo con Sir Alex è un grande onore per me – ha detto – Siamo

come due pugili. Abbiamo lottato e abbiamo camminato insieme.

Alla fine c’è rispetto. Questa sarà l’occasione per incontrarsi,

bere del buon vino e ricordare le nostre vecchie battaglie”.

(ANSA).



