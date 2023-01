‘Feriti dalle rivelazioni di Harry?’, William e Kate ignorano la domanda

Condividi l'articolo

I membri più importanti della famiglia reale britannica, re Carlo III e il principe William con la moglie Kate, hanno ripreso i loro impegni pubblici dopo la bufera mediatica scatenata dall’uscita dell’esplosiva autobiografia ‘Spare’ di Harry incentrata sul suo rapporto conflittuale coi Windsor e lo scontro coi media. Il sovrano è andato in Scozia per visitare una comunità rurale nell’Aberdeenshire, mostrandosi di ottimo umore mentre ascoltava il suono delle cornamuse e parlava con le persone del luogo. I principi di Galles invece hanno inaugurato il nuovo Royal Liverpool University Hospital nella città del nord-ovest Inghilterra. Mentre entravano nell’edificio un giornalista da lontano ha chiesto se “fossero stati feriti” dalle rivelazioni fatte dal principe Harry su di loro ma hanno del tutto ignorato la domanda. Del resto la linea scelta da Buckingham Palace, almeno sino ad ora, è quella di non replicare al contenuto del libro, già diventato un bestseller, e alle interviste fatte dal duca di Sussex per la campagna promozionale.

