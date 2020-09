Ferra Musica riparte il 20/10 con Pollini

(ANSA) – FERRARA, 30 SET – Due orchestre sinfoniche, due

pianisti e quattro gruppi strumentali da camera: è la nuova

stagione concertistica ottobre-gennaio di Ferrara Musica,

presentata dal direttore artistico Enzo Restagno, che ricomincia

il 20 ottobre nel luogo solito del Teatro Comunale ‘Claudio

Abbado’ con la presenza carismatica di Maurizio Pollini.

Il programma della serata è una sorta di manifesto per il

celeberrimo pianista milanese con la Sonata Hammerklavier op.

106 di Beethoven, l’op. 11 di Schönberg e ‘… Sofferte onde

serene …’ a lui dedicato nel 1976 da Luigi Nono. L’11 novembre

sarà la volta di Alexander Lonquich, che proporrà in una sola

serata tutti i cinque Concerti per pianoforte e orchestra di

Beethoven, nel ruolo di solista e direttore dell’Orchestra da

Camera di Mantova. Al debutto ferrarese invece l’Orchestra Haydn

di Bolzano e Trento, che guidata da Philipp von Steinaecker con

il violinista Stefan Milenkovich, uno dei migliori solisti della

sua generazione, si esibirà il 16 novembre. Debutto anche per il

pianista Andrea Lucchesini con Beethoven e Schumann (23/11).

Beethoveniani saranno anche i due appuntamenti a cura del

violinista Marco Rizzi in duo con Roberto Arosio (30 novembre) e

del Trio di Parma (18 dicembre); mentre un’importante finestra

nella contemporaneità sarà quella aperta dal Quartetto di

Cremona con due composizioni di Fabio Vacchi presentate per la

prima volta al pubblico di Ferrara il 9 dicembre, in un

programma che vedrà il suo completamento con l’esecuzione de “La

Morte e la Fanciulla” di Schubert, forse il Quartetto più famoso

della musica colta. Un omaggio ad Astor Piazzolla nel centenario

della nascita concluderà la prima parte di stagione, il 18

gennaio: al Quintetto dei Solisti Aquilani si affiancherà il re

della fisarmonica Richard Galliano, tra i più apprezzati solisti

al mondo di questo strumento, con musiche di Piazzolla, Michel

Legrand e dello stesso Galliano. (ANSA).



