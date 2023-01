Ferragnez pigliatutto: anche Fedez sbarca in Rai

Condividi l'articolo

Doppia Chiara Ferragni. E doppio Fedez. Il Festival di Sanremo e la Rai confermano passo dopo passo di essere in linea con lo strapotere mediatico dei social. Dunque si sa già che la prima e l’ultima serata dell’«Amadeus quater», ossia le due più decisive per percezione popolare e ascolti, avranno sul palco la signora Fedez accanto al padrone di casa. E si sa che Fedez sarà protagonista con Guè, Takagi & Ketra e Salmo di collegamenti con l’Ariston dalla Costa Smeralda ormeggiata davanti a Sanremo. Un «palco sul mare» che porta quella cifra rap e urban sempre meno presente al festival.

Ma non solo.

Il signor Ferragni in quei giorni sarà anche su Rai2 con una «striscia» dopo il Tg2 della sera. L’indiscrezione arriva da Dagospia e attende conferma, ma di solito il sito di D’Agostino non sbaglia. Ad andare in onda sarebbe il podcast Il muschio selvaggio firmato da Fedez. Dieci minuti in totale. Ben attenti a sovrapporsi il meno possibile con l’inizio del Festival su Raiuno. È uno scenario sostanzialmente imprevedibile fino a poco tempo fa, specialmente dopo «il caso Primo Maggio» e il Concertone nel quale il rapper lamentò interferenze della Rai. Ma ormai anche le polemiche durano sempre più spesso come una storia su Instagram, ossia poche ore. E il flusso incessante dei social scandisce anche il ritmo della tv. Tutto fa clamore. Ma tutto passa in fretta. Una sorta di Gange in piena che non si ferma ma che scivola via in silenzio.

Comunque i cosiddetti Ferragnez sono giocoforza protagonisti della settimana più nazionalpopolare della televisione italiana, quella sostanzialmente più pregiata. La loro forza persuasiva si pesa con milioni di follower (diventeranno milioni di telespettatori?) e il loro peso commerciale ha pochi paragoni sul mercato, specialmente nella fascia ghiotta e ambita degli under 40. Ovvio che la Rai ci punti molto. Anche a costo di avere un rapper in onda nella stessa fascia oraria sia sul primo che sul secondo canale. È la (nuova) tv, bellezza.

