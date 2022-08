COMUNICATO STAMPA

Ferragosto 2022 alla Rimini Beach Arena:

CircoLoco (13 agosto), Social Music City (14 agosto) e tanto altro

Ferragosto con il meglio della musica elettronica mondiale alla Rimini Beach Arena: sabato 13 agosto 2022 arriva CircoLoco, il party ibizenco per antonomasia, domenica 14 agosto Social Music City On The Beach. Con relativi afterparty. Lunedì 15 tocca a Random, una festa a caso, martedì 16 al Deejay Time.

