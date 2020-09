Ferrara ‘città del cinema’, progetto presentato a Venezia

(ANSA) – FERRARA, 02 SET – La palazzina ex Mof di Ferrara

sarà la casa del cinema: l’Amministrazione comunale ha dedicato

i locali di Corso Isonzo al progetto ‘Ferrara la città del

cinema’, che sarà presentato anche al Festival del cinema di

Venezia sabato 5 settembre.

Gli assessori Angela Travagli, Marco Gulinelli, Matteo

Fornasini, con Stefano Muroni, patron del centro preformazione

attoriale e della scuola di arte cinematografica Florestano

Vancini, hanno presentato oggi – proprio nei nuovi locali

dell’ex Mof – il piano per la realizzazione della “filiera

creativa” del cinema e la convenzione per l’assegnazione dei

locali, che avrà una durata di quattro anni. Il simbolico ‘passaggio delle chiavi’ avverrà nel contesto della Biennale di

Venezia. La ‘filiera’ della formazione cinematografica

consentirà a tanti giovani, dai 14 ai 30 anni, di studiare e

imparare l’arte del cinema e di entrare in contatto con

produzioni, registi e docenti di primo livello.

Gli spazi ex Mof ospiteranno il centro preformazione

attoriale, la seconda sede della scuola d’arte cinematografica

Florestano Vancini, gli uffici di comunicazione e marketing

della filiera creativa e i corsi serali di cinema, aperti anche

agli adulti. Vi avrà sede anche la prima agenzia cinematografica

della città, ‘Vancini talent’, per la scoperta dei giovani

talenti. “Finalmente riusciamo a concedere la palazzina ex Mof,

da troppo tempo inutilizzata, per un progetto importante della

filiera creativa – ha detto l’assessore Travagli – Ferrara avrà

la grande occasione di avere una propria filiera del cinema”.

“Ferrara sarà la città del cinema”, ha sottolineato Gulinelli,

ricordando i grandi registi estensi, Michelangelo Antonioni,

Florestano Vancini, Folco Quilici, i grandi documentaristi,

Giorgio Bassani, ricordando anche il ruolo di Elisabetta Sgarbi

e il set ferrarese, con riprese in corso proprio in questi

giorni, del film di Pupi Avati ‘Lei mi parla ancora’. (ANSA).



