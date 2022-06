Ferrara Summer Festival al via il 23 giugno con Fiorello

Condividi l'articolo

(ANSA) – FERRARA, 18 GIU – Una nuova location, capienza di

sei volte maggiore, una formula ‘mista’ per assistere ai

concerti, seduti e in piedi, 25 date in calendario dal 23 giugno

a fine luglio, palchi di dimensioni record rispetto alle passate

edizioni, in costruzione da oggi. Il tutto unito a un calendario

variegato: dall’elettronica di Solomun alla comicità di

Fiorello, dall’alternative rock dei The Smile (con ex Radiohead)

al musical di Notre Dame de Paris, nell’edizione del ventennale

con il cast originario. E ancora, sul palco si alterneranno nomi

come i Litfiba, Il Volo, Francesco De Gregori e Antonello

Venditti, Francesco Renga, Tommaso Paradiso. Sono alcuni

dettagli del Ferrara Summer Festival 2022, al via il 23 giugno

con lo spettacolo di Fiorello in piazza Trento Trieste, ai piedi

della Cattedrale. A questa sede si unirà quella di piazza

Ariostea, dove è atteso anche un ‘festival nel festival’, il ‘Summer Vibez’, pensato per i giovani, ma non solo, con artisti

come Blanco (che ha già toccato le 15mila prenotazioni), Irama,

Madame e Sangiovanni. Gli organizzatori puntano a

quadruplicare le presenze: l’anno scorso, con i contingentamenti

Covid, avevano sfiorato le 25mila persone complessive, “quest’anno ci sono le condizioni e gli spazi per toccare quota

90-100mila”, spiegano dall’associazione musicale Butterfly, che

registra già in fase di prenotazione una importante richiesta

dall’estero, da Germania, Gran Bretagna, Polonia, Romania,

Svizzera. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket Sms, Viva

Ticket. (ANSA).



