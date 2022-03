Ferrari: apre mostra ‘Ferrari Forever’ nel giorno del 75/o

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 12 MAR – Proprio il 12 marzo del 1947 dai

cancelli di Maranello uscì la 125 S, la prima vettura a portare

il nome Ferrari. A 75 anni esatti da quel giorno apre, al Museo

Enzo Ferrari di Modena, ‘Ferrari Forever’ mostra dedicata al

mondo delle ‘classiche’ in occasione dell’anniversario del

Cavallino Rampante. Mondo cui dal 2006 è dedicato il

Dipartimento Ferrari Classiche, divisione d’eccellenza che ha

come obiettivo quello di offrire ai proprietari un servizio

esclusivo, volto a tutelare l’inestimabile patrimonio che le

automobili classiche rappresentano.

La rassegna, spiegano dalla casa automobilistica modenese, nasce proprio con l’intento di raccontare le attività svolte da

questo Dipartimento e accompagnare il visitatore attraverso le

attività di manutenzione e restauro delle vetture, che Ferrari

Classiche cura direttamente in officina ripristinandone

l’autenticità. Inoltre, particolare visibilità è stata data

anche all’Archivio storico, dove sono custodite le schede di

montaggio di tutte le automobili prodotte a partire dal 1947.

Il racconto del lavoro svolto da Ferrari Classiche è

accompagnato da 15 vetture tutte certificate e alcune anche

restaurate proprio dal dipartimento tra cui la ‘250 GT

Competizione Tour de France del ’56’, disegnata da Sergio

Scaglietti, o la ‘250 GT Cabriolet del ’59’ realizzata in

piccola serie da Pinin Farina. Oltre alle vetture classiche

esposte, il visitatore avrà anche la possibilità di vedere pezzi

unici come il cosiddetto ‘mascherone’ della Ferrari 500 Mondial

del ’53, manufatto realizzato in acciaio e n legno, per la

Collezione ModenArt, testimone di gesti di artigianalità usate

tra gli anni ’40 e gli anni ’60.

La mostra sarà visitabile al Museo Enzo Ferrari di Modena

fino al 17 febbraio 2023. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte