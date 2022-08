Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 02 AGO – La Ferrari ha chiuso il secondo

trimestre con “risultati record”: un utile netto di 251 milioni,

in crescita del 22% rispetto allo stesso periodo del 2021 e

ricavi netti pari a 1,3 miliardi, in aumento del 24,9% rispetto

all’anno precedente. Le consegne totali sono 3.455, in aumento

del 28,7% rispetto al secondo trimestre 2021. (ANSA).



