Ferrarini: Bonterre amplierà polo produttivo Reggio Emilia

(ANSA) – BOLOGNA, 05 OTT – Il Polo produttivo di via Due

Canali a Reggio Emilia riveste un ruolo centrale nell’ambito del

piano industriale elaborato dalla cordata Bonterre-Grandi

Salumifici Italiani, Opas e HP per l’acquisizione del Gruppo

Ferrarini. Lo hanno confermato i rappresentanti del Gruppo

Bonterre, che nei giorni scorsi, accompagnati dal presidente di

Legacoop Emilia Ovest Edwin Ferrari e dal presidente della Cia

Reggio Emilia, Antenore Cervi, hanno incontrato il sindaco di

Reggio Emilia Luca Vecchi.

“Sgomberato il campo dai dubbi circa la destinazione futura

dei dipendenti Ferrarini oggi impiegati nella fabbrica di

Rivaltella, che potranno essere tutti accolti in via Due

Canali”, fa sapere il Gruppo Bonterre, il management ha

illustrato le attuali caratteristiche del Polo Produttivo e le

sue potenzialità future. Dedita da 70 anni alla lavorazione

delle carni, l’area rappresenta un punto di riferimento

importante sia dal punto di vista occupazionale sia per

l’indotto economico generato: oggi sono circa 800 le persone

impiegate, di cui 305 facenti capo a Bonterre-Grandi Salumifici

Italiani, per lo più residenti nell’hinterland reggiano. Con

l’apporto dei dipendenti Ferrarini non solo si realizzerà un

polo produttivo d’eccellenza nel settore del prosciutto cotto,

ma lo stabilimento di Reggio Emilia diverrà il primo del Gruppo

per risorse impiegate. Ora lo sguardo è rivolto al futuro, e le

prospettive illustrate dal vice presidente di Bonterre, Ivano

Chezzi, vedono nell’ampliamento del sito di via Due Canali uno

dei punti nevralgici del piano industriale legato

all’acquisizione Ferrarini. Un ampliamento i cui progetti

esecutivi saranno presentati in poche settimane ai fini di un

parere preventivo, trasformabile entro un anno in un permesso di

costruire. (ANSA).



