Ferrovie: accordo per corse più frequenti Ravenna-Rimini

(ANSA) – BOLOGNA, 03 AGO – Corse ogni 30 minuti, al posto

degli attuali 58, e soste in ogni località della costa romagnola

tra Ravenna a Rimini. Così il trasporto ferroviario di costa

dell’Emilia-Romagna si attrezza “per una mobilità sempre più

sostenibile e che risponda al meglio alle esigenze di pendolari,

lavoratori e turisti”. È l’obiettivo dell’accordo firmato a

Bologna dal presidente della Regione Stefano Bonaccini, dalla

ministra delle Infrastrutture e trasporti, Paola De Micheli, e

dall’amministratore delegato e direttore generale di Rete

ferroviaria italiana, Maurizio Gentile.

Si guarda alla messa a punto di un sistema di trasporto

ferroviario che garantisca sicurezza, rapidità ed efficacia dei

collegamenti e insieme il rispetto dei parametri per un basso

impatto ambientale. Il tutto in una zona, la riviera adriatica

tra Ravenna e Rimini – ad alta intensità di mobilità, sia

stagionale, considerati i flussi turistici, sia dei tanti

pendolari, studenti e lavoratori che ogni giorno si spostano tra

le due città costiere. Si prevede l’istituzione di un gruppo di

lavoro tra ministero Trasporti, Rfi e Regione che, entro un

anno, debba individuare e definire, attraverso un accordo

attuativo, il piano degli interventi infrastrutturali e

tecnologici necessari a realizzare il miglioramento dei

collegamenti ferroviari tra Ravenna e Rimini.

Sul tavolo, l’introduzione di nuove fermate, la soppressione

dei passaggi a livello, che ora sono 29, e la realizzazione di

opere sostitutive per favorire la viabilità ciclabile e

pedonale, il ripristino del binario di incrocio nella stazione

di Rimini Viserba per permettere movimenti contemporanei a 60

km/h, il raddoppio selettivo di binario della tratta Rimini

Viserba-Rimini, con l’obiettivo di incrementare la capacità

della linea e migliorare i tempi di percorrenza e di

flessibilità di gestione del traffico ferroviario. Per il futuro

si pensa ad uno studio di fattibilità per valutare la

possibilità di estendere ai lidi ferraresi. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte