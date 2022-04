FERROVIE, FACCI (LEGA): DENUNCIAMO L’ASSENZA DEL RUOLO DELLA REGIONE PER MANTENERE IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE OFFICINE RFI DI BOLOGNA E RIMINI

Condividi l'articolo

BOLOGNA, 6 APR – “La nostra è una precisa denuncia nei confronti della assenza di un controllo da parte della Regione degli accordi disattesi per il rilancio delle officine di manutenzione del materiale rotabile di Rfi e Trenitalia di Bologna e Rimini, salvaguardando la qualità e la quantità dell’occupazione”. Così il consigliere regionale della Lega Michele Facci ha annunciato il voto favorevole dei consiglieri del Carroccio alla risoluzione che ha chiesto alla Giunta regionale di attivarsi nei confronti di Rfi e Trenitalia per conservare i due poli di manutenzione regionale ferroviario. “Già dall’ottobre del 2020 – ha ricordato Facci – come Lega ci siamo occupati di questa vicenda sollecitando la Giunta regionale a salvaguardare la qualità dell’occupazione specializzata da tempo radicata negli stabilimenti di Bologna e Rimini. Questa nuova risoluzione rappresenta una ulteriore denuncia del mancato rispetto di accordi presi. La Regione, essendo attore di realtà societarie delle ferrovie regionali, ha il dovere di attivarsi per far sì che gli accordi per il mantenimento e il rilancio dell’attività di manutenzione vegano rispettati risolvendo in modo efficace questo annoso problema che riguarda la qualità e la quantità dell’occupazione nella nostra regione” ha concluso Facci.

Lega Emilia-Romagna