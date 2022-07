Ferrovie: Giovannini, no a linea Adriatica dritta Bologna-Lecce

Condividi l'articolo

(ANSA) – PESARO, 01 LUG – “Pensiamo a un arretramento

ragionevole, ragionato. Ma dico no a chi pensa a una linea

ferroviaria Adriatica dritta, arretrata a 30 chilometri dalla

costa, a congiungere Bologna a Lecce e che poi non capisco

proprio a chi possa servire”. Lo ha detto il ministro delle

Infrastrutture e Mobilità Sostenibile Enrico Giovannini, nel suo

intervento al convegno ‘Dialoghi sul Piano di ripresa e

resilienza” a Pesaro. Prima dell’evento, il ministro ha

sottolineato che il potenziamento dell’Adriatica, “corridoio

chiave per l’Unione Europea” può portare disagi. Per questo si

studieranno interventi “insieme alle Regioni interessate”,

tenendo presente però che si tratta di una “linea di scorrimento

delle merci in Italia e, con tutto l’investimento che si sta

facendo sui porti del centro, del nord e del sud, non possiamo

rischiare che diventi un collo di bottiglia”. (ANSA).



