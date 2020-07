Festa abusiva in villa, 2 denunciati

(ANSA) – PORTO ERCOLE, 12 LUG – Hanno organizzato all’interno

della loro villa all’Argentario una festa con oltre 350 persone

senza licenze e senza rispettare il divieto di assembramenti per

l’emergenza Coronavirus. Per questo padre e figlio sono stati

denunciati dai carabinieri a Porto Ercole (Grosseto).

Intorno alle 2 di questa notte i militari, durante servizi di

controllo della zona, hanno udito musica alta provenire da una

lussuosa villa con centinaia di giovani presenti all’interno e

nelle immediate vicinanze. Molte anche le segnalazioni di

cittadini per la musica alta arrivate al 112. Padre e figlio

dovranno rispondere in concorso dei reati di trattenimenti

pubblici senza licenza, apertura abusiva di luoghi di pubblico

spettacolo, disturbo della quiete pubblica e violazione del

divieto di assembramenti. Neella notte sono poi stati

identificati e denunciati 6 giovani, di cui 4 minorenni, che

hanno preso parte a una rissa per futili motivi all’ingresso

della villa per poi dileguarsi, lasciando sul posto un ragazzo

ferito.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte