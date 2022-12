Festa del Bio, al via da Bologna sabato 3 dicembre

Condividi l'articolo

Il biologico coltiva un progetto che dà buoni frutti: così la pensano gli organizzatori della Festa del Bio, che torna dopo due anni di stop forzato a Palazzo Re Enzo il prossimo sabato 3 novembre, per una giornata piena di eventi, incontri e spunti dedicati al mondo dell’agricoltura biologica.

L’evento, organizzato da FederBio (Federazione italiana agricoltura biologica e biodinamica) e patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, vuole promuovere il settore e i suoi valori al grande pubblico, con i seguenti obiettivi:

– trasmettere i valori dell’agricoltura biologica e del benessere animale;

– educare alla lettura dell’etichetta per riconoscere correttamente un prodotto biologico

– informare il pubblico sulla legislazione e sulle politiche europee e nazionali nel settore

– sensibilizzare e far riflettere sulla biodiversità, l’ambiente, il clima, la sostenibilità e il loro rapporto con la salute umana.

La giornata sarà strutturata con momenti informativi in cui esperti di diversi settori dibatteranno degli impatti positivi dell’agricoltura biologica e degli scenari futuri, iniziative interattive come il concorso fotografico su Instagram “BIO intorno a te” per raccontare l’ambiente e le espressioni di biodiversità urbana e rurale, e ovviamente uno spazio di show cooking.

In particolare, gli studenti degli Istituti Alberghieri della nostra regione si sfideranno nel contest culinario “Buono è BIO”: un’occasione divertente e educativa per gli chef di domani, che cucineranno con prodotti da agricoltura biologica, tracciabili, ecosostenibili, buoni e sani.

La festa del bio non dimentica i più piccoli: dalle 11 alle 18 sarà possibile seguire tre laboratori:

Il Bio Orto d’Asporto , realizzando dei piccoli orti da portare a casa;

, realizzando dei piccoli orti da portare a casa; Le mangiatoie sospese per uccellini da appendere dove vorranno: in cortile, terrazzo, giardino oppure in un qualsiasi angolo della città;

da appendere dove vorranno: in cortile, terrazzo, giardino oppure in un qualsiasi angolo della città; L’alchimista del colore – Pitture vegetali verrà creata un’opera verticale con il contributo di ogni piccolo artista, realizzato con i colori vegetali.

Dopo Bologna, la Festa farà a tappa a Milano il 23 gennaio e a Roma il 18 marzo 2023.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale dell’evento.

