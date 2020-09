Festa del Libro Ebraico dal 6 all’8 ottobre a Ferrara

(ANSA) – FERRARA, 29 SET – Torna dal 6 all’8 ottobre la Festa

del Libro Ebraico, annuale appuntamento del Museo Nazionale

dell’Ebraismo Italiano e della Shoah, a Ferrara, dedicato alla

letteratura italiana e internazionale con approfondimenti,

presentazioni ed incontri. Il festival, all’11/a edizione, si

terrà negli spazi del Meis ed è realizzato con il contributo

della Regione Emilia-Romagna.

A fare da cornice agli eventi sarà la tradizionale capanna

adornata da frutta di stagione, la Sukkà, ospitata per la prima

volta nel giardino del Meis: ogni anno le famiglie ebraiche la

costruiscono in occasione della festa ebraica di Sukkot in

ricordo del periodo vissuto nel deserto dopo la liberazione

dalla schiavitù in Egitto e per celebrare il raccolto.

Si inizia il 6 ottobre alle 18 con l’incontro ‘Il potere del

segno’, conversazione tra Christian Greco, direttore del Museo

Egizio di Torino, e Amedeo Spagnoletto, direttore del Meis, sul

mondo della scrittura e l’identità a partire dai caratteri

dell’ebraico biblico e dei geroglifici egizi. Gli eventi

potranno essere seguiti in diretta sulla pagina Facebook

MEISmuseum. (ANSA).



—

