‘Festa della Lettura ad alta voce’, prima edizione a Parma

(ANSA) – PARMA, 20 APR – Dal 13 al 22 maggio prende il via a

Parma la prima edizione di “LiberaVoce – Festa della Lettura ad

alta voce’, un progetto organizzato dall’assessorato alla

Cultura del Comune insieme alle realtà aderenti al ‘Patto di

Parma per la Lettura’.

La manifestazione dedicata al ricordo di Giuseppe Marchetti,

critico letterario parmigiano recentemente scomparso, si terrà

nel Complesso del San Paolo, che per dieci giorni ospiterà

incontri con autori, reading poetici, presentazioni di libri,

conversazioni, letture sceniche, tavole rotonde e numerose

occasioni, tra letture e laboratori, dedicate a bambini e

scuole. Tanti gli autori coinvolti, tra cui Marco Baliani, Marco

Balzano, Enrico Brizzi, Roberto Camurri, Paolo Nori, Chiara

Valerio e Valerio Varesi. Sabato 14 e domenica 15 maggio un focus privilegiato sarà

dedicato al 90/o anniversario della nascita della casa editrice

Guanda, fondata da Ugo Guanda e attiva a Parma dal 1932.

Personalità del mondo della cultura come Davide Barilli, Guido

Conti, Filiberto Molossi, Bruno Quaranta ed Emilio Zucchi

saranno invitate a parlare delle collane del catalogo storico

della casa editrice; evento clou il 14 maggio (ore 21) quando, all’Auditorium del Carmine, Sonia Bergamasco e Fabrizio Gifuni

saranno protagonisti del reading ‘Il tempo dei poeti: versi in

voce’ con poesie tratte da ‘La Fenice’, la più nota delle

collane di Guanda, da cui trae origine anche il logo della casa

editrice. Nel calendario di eventi un’attenzione particolare sarà

rivolta a Pier Paolo Pasolini, nel centesimo anniversario della

nascita, con appuntamenti che renderanno omaggio alla sua figura

e ad alcune delle sue più importanti opere letterarie. In

programma anche letture tratte dal romanzo ‘Il partigiano

Johnny’, in occasione del centesimo anniversario della nascita

dello scrittore Beppe Fenoglio, e un incontro dedicato alla

lettura di alcuni passi da ‘La terra desolata’, una delle opere

più celebri del poeta anglo-americano T. S. Eliot, nel

centenario della pubblicazione. (ANSA).



