Festa della mamma, dove e perché si festeggia

E’ una Festa della Mamma più sentita del solito quella che si svolge in questo 2020 segnato dalle norme di distanziamento sociale: a causa della pandemia di coronavirus, e del lockdown appena allentato, saranno molti coloro che non potranno abbracciare la propria mamma. Gli auguri saranno spesso virtuali e in videochiamata ma sempre pieni di affetto.

Quando e dove si festeggia la Mamma?

In Italia la Festa della Mamma si festeggia la seconda domenica di maggio. Così come negli Stati Uniti, in Australia, in Giappone. Ma non in tutti i Paesi c’è una data universale per questa figura…universale. In altri paesi, come Spagna e Portogallo, si festeggia la prima domenica di maggio.

E come nasce questa festa, così sentita in tutto il mondo?

Ci sono antiche celebrazioni legate alla maternità e alla celebrazione della fertilità che però non sembrano avere alcun collegamento con la festa odierna. Per ritracciare l’origine di quella attuale bisogna andare nella seconda metà dell’Ottocento. Un tentativo lo fece Julia Ward Howe, attivista pacifista e abolizionista, proponendo negli Stati Uniti nel 1870 l’istituzione del Mother’s Day for Peace (Giornata della madre per la pace), come momento di riflessione contro la guerra. Ma l’iniziativa non ebbe seguito.

Più tardi, sempre negli Stati Uniti, ci provò Anna Jarvis la quale dal 1908 celebrò il Mother’s Day (Giornata della madre) in onore di sua madre, un’attivista pacifista. Il presidente degli Stati Uniti Woodrow Wilson la ufficializzò nel 1914: da quel momento la Festa della Mamma venne festeggiata la seconda domenica di maggio, come espressione pubblica di amore e gratitudine per le madri.

La festa venne introdotta nel 1917 in Svizzera, nel 1918 in Finlandia, nel 1919 in Norvegia e in Svezia, nel 1923 in Germania e nel 1924 in Austria. Successivamente molti altri Paesi introdussero la celebrazione.

La festa del 2020 segnata dal Coronavirus

Questa festa, negli anni, ha preso una strada commerciale, con tante pubblicità, regali e gadget che tentano di sedurre il consumatore. Un giro di affari paragonabile a San Valentino.

In occasione della Festa della Mamma i bambini a scuola si cimentano nei più svariati e fantasiosi lavoretti o imparano una poesia da recitare alle mamme. Quest’anno la Festa della Mamma è stata particolare anche per questo, con maestre e bambini impegnati nella didattica a distanza, tentando di non far mancare una piccola sorpresa alle mamme.

Il doodle di Google per la Festa della Mamma 2020

Anche Google omaggia le mamme di tutti il mondo: il doodle di oggi è un biglietto di auguri animato da poter comporre con disegni e cuoricini e da inviare alla propria mamma.

