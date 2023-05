Festa doppia a Sorrento, scudetto Napoli e promozione in C

Condividi l'articolo

(ANSA) – SORRENTO, 07 MAG – E’ festa doppia in una Sorrento

ancora imbandierata di azzurro e piena di striscioni che

celebrano il terzo scudetto del Napoli. Ma oggi la gente è

tornata in strada per festeggiare la promozione in serie C sul

filo di lana, con sorpasso all’ultima giornata nei confronti

della Paganese, della squadra locale, il Sorrento che ha vinto

3-0 sul campo dell’Angri superando appunto la Paganese, che era

avanti di un punto nel girone G della Serie D e oggi ha perso

3-1 a Tivoli. Così è arrivata la grande gioia della promozione

in C, frutto del grande lavoro del presidente Cappiello, del dg

Mauro, del ds Amarante, del tecnico Maiuri e di tutta la squadra

rossonera. (ANSA).



—

