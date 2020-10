Festa Roma: Salvatores, natura, pandemia e rabbia

(ANSA) – ROMA, 24 OTT – Un Gabriele Salvatores rilassato e

disponibile, raggiunto in remoto a casa dove è in isolamento per

il Covid, racconta il suo FUORI ERA PRIMAVERA che passa oggi

alla Festa di Roma. Un documentario che raccoglie i video fatti

durante il lockdown mandatigli da migliaia di Italiani.

Queste alcune delle cose dette dal regista nella sua lunga

intervista.

LA NATURA E NOI. Diceva Guccini in ‘Noi non ci saremo’: “Dai boschi dal mare ritorna la vita, e ancora la terra sarà

popolata ma noi non ci saremo, noi non ci saremo”. Per questo,

a inizio film, ho messo immagini della natura e quelle degli

animali che si sono ripresi la città durante la quarantena. Il

fatto è che i veri parassiti del mondo siamo noi. Le condizioni

climatiche, gli allevamenti intensivi, le deforestazioni credo

siano legate a quello che è successo. Sarebbe bello se, prima o

poi, imparassimo qualcosa, ma non succederà: mettiamo sempre

avanti il potere e il denaro.

POLITICA. Mi arrabbio molto con i negazionisti e con i nostri

politici in generale. Se fai il politico ci deve essere

vocazione e così non è possibile che venga messo a capo di una

Asl qualcuno solo perché ha una tessera di partito.

Certe immagini di alcuni politici sono davvero terribili e

questo a parte gli schieramenti. Tu sei un politico e dovresti

dare il buon esempio, come diceva mio padre. La loro

comunicazione non è mai chiara: ti dicono una cosa e poi ne

fanno un’altra. In Oriente le cose vanno meglio perché c’è

maggiore fiducia nei politici, noi siamo invece individualisti.

POVERTÀ E COVID. Il Covid è una ‘livella’, ma fino a un certo

punto. Sono sempre i poveri, le persone più deboli che pagano.

Mi vengono le lacrime agli occhi guardando le persone per

strada, gli homeless.

RABBIA SOCIALE. Quello che temo di più oggi? La rabbia

sociale che potrebbe scaturire da tutto questo. E ho paura anche

che si abbassi la guardia verso il Covid. Chi, tra gli uomini di

potere, opinionisti, giornalisti e tuttologi dà un messaggio

sbagliato spero che, prima o poi, venga punito. (ANSA).



