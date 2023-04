Condividi l'articolo

(ANSA) – NAPOLI, 30 APR – Centinaia di tifosi si sono

radunati in via Toledo, nel centro di Napoli, cantando cori e

sventolando bandiere. Tra gli slogan, incitamenti alla squadra,

ai giocatori più amati dagli azzurri e a Diego Armando Maradona.

Non mancano i cori contro la nemica Juventus.

In diverse zone della città, poi, si ode l’esplosione di

botti. (ANSA).



