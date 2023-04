Festa scudetto: Martinenghi firma maglie e bandiere del Napoli

Condividi l'articolo

(ANSA) – NAPOLI, 30 APR – Gli è stato chiesto di apporre il

proprio autografo su alcuni vessilli del Napoli. E, nonostante

sia tifoso dell’Inter, non si è sottratto all’affetto del

pubblico partenopeo. Il protagonista è Nicolò Martinenghi, due

medaglie d’oro ai mondiali di Budapest 2022 e due bronzi alle

Olimpiadi di Tokyo.

Martinenghi è una delle star della sesta edizione del Grand

Prix Città di Napoli-trofeo Vecchio Amaro del Capo, la rassegna

di nuoto in corso alla piscina Scandone, poco distante dallo

stadio Maradona, dove oggi il Napoli potrebbe festeggiare il

terzo scudetto della sua storia.

E l’eco dell’annunciata festa è arrivato anche all’interno

della piscina, dove si vedono maglie e bandiere tra i presenti

in tribuna. Alcuni hanno ne hanno dunque approfittato per

rendere ‘unico’ il loro cimelio azzurro, chiedendo a

Martinenghi, al termine della batteria dei 50 rana (nuotata in

27.12) di autografarlo. “Ho detto a chi me lo chiedeva che sono

tifoso dell’Inter – confessa – ma tutti mi hanno sottolineato

che oggi, visto che i nerazzurri giocano con la Lazio, siamo

accumunati sostanzialmente da un destino unico”. (ANSA).



