Feste in sala per bambini e teen, da Diabolik a Sing 2

ROMA – Ormai inizia a fine novembre l’onda lunga delle uscite di film per le Feste che puntano a riempire i cinema con bambini e teenager, per riportare al rituale della sala, magari in famiglia, una fascia di pubblico sempre più legato alle piattaforme. Quest’anno hanno già debuttato titoli attesissimi come la nuova avventura animata Disney, Encanto, diretta da Byron Howard e Jared Bush, insieme a Charise Castro Smith, viaggio in una Colombia da favola, guidati dalla magica famiglia Madrigal; Ghostbusters: Legacy di Jason Reitman (figlio di Ivan, creatore della saga), con una nuova generazione teen di acchiappafantasmi, e Clifford – Il grande cane rosso, mix di live action e cgi di Walt Becker, che porta sul grande schermo l’amata serie di libri per bambini di Norman Bridwell.

Non mancano tuttavia nelle prossime settimane le novità. Dalla nuova sfida per Spider-Man al ritorno sul palco degli animali canterini firmati in Sing 2 – Sempre più forte, passando per Diabolik e il viaggio nel tempo dei Me contro te. Dal 15 dicembre rivedremo Tom Holland nei panni di Peter Parker/ Uomo Ragno in Spider-man: No way home di Jon Watts, con il protagonista di fronte alle conseguenze dello svelamento della sua identità da parte del ‘villain’ Mysterio (Jake Gyllenhaal) nella precedente avventura. Per uscirne, gli servirà l”aiuto dell’amico supereroe Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). Si vira sulla family comedy con Chi ha incastrato Babbo Natale? di Alessandro Siani (16 dicembre) in cui Santa Claus (Christian De Sica) si ritrova lo spirito del Natale messo a rischio da un buffo truffatore, Genny (Siani). Debutta lo stesso giorno uno degli antieroi più carismatici del fumetto italiano, con la ‘creatura’ delle sorelle Giussani, Diabolik (interpretato da Luca Marinelli) nell’adattamento firmato dai Manetti bros con Valerio Mastandrea nei panni dell’ispettore Ginko e Miriam Leone per la complice e compagna del geniale criminale, Eva Kant. A due giorni da Natale si ritorna al comedy musical animato, con Sing 2 – Sempre più forte di Garth Jennings, firmato Illumination. Il koala impresario Buster insieme agli amici talenti del canto (dai maiali Rosita e Gunter al gorilla Johnny) si lancia nella sfida di conquistare il successo anche a Redshore City dove ‘regna’ il lupo magnate dell’intrattenimento Jimmy Crystal. Al gruppo servirà tuttavia l’aiuto del leone rockstar ‘sparito’ da anni, Clay Calloway (doppiato in originale da Bono e in italiano da Zucchero).

Chi cerca l’intensità di un musical più classico (e temi più adulti ma a misura di adolescenti) troverà in sala il remake di un cult come West Side Story nella rilettura da Steven Spielberg. Per la stessa fascia d’età arriverà per un’uscita evento il 28 e 29 dicembre ‘Sic’, il docu-ritratto realizzato da Alice Filippi sul campione di motociclismo scomparso a soli 24 anni nel 2011, Marco Simoncelli. Dopo il primo capitolo interpretato nel 2018 da Paola Cortellesi, in La Befana vien di notte 2 – Le Origini di Paola Randi (30 dicembre) è Monica Bellucci a calarsi nei panni della strega/fata buona più amata da bambini, in un’avventura ambientata nel XVIII secolo. Il primo gennaio debuttano due aspiranti re del botteghino che non potrebbero essere più diversi. Da una parte Matrix Resurrections di Lana Wachowski, quarto capitolo della serie sci-fi distopica con Keanu Reeves che riprende i panni del ribelle Thomas Anderson/Neo nel mondo ‘aperto’ dalla pillola rossa.

Dall’altra, per i più piccoli, Me contro Te – Persi nel tempo di Gianluca Leuzzi, terzo film con i due youtuber star e coppia anche nella vita, composta da Sofì (Sofia Scalia) e Luì (Luigi Calagna), che con il loro umorismo surreale adorato dai bambini arrivano stavolta nell’Antico Egitto. Il 5 gennaio giusto prima dell’Epifania, si potrà scoprire la genesi dell’agenzia di spie brit tanto letali quanto eleganti in King’s Man – Le origini di Matthew Vaughn con Ralph Fiennes e Gemma Arterton, mentre Louis Garrel (regista e cointerprete insieme alla compagna Laetitia Casta) unisce commedia e difesa ambientale nel delicato La crociata in cui sono i bambini di tutto il mondo a dare il via a un ambizioso (e traumatico per i genitori) progetto globale per salvare il pianeta dalla crisi ecologica.

