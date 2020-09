Festini e cocaina: concessi i domiciliari a Davide Bacci

(ANSA) – BOLOGNA, 08 SET – Accogliendo la richiesta della

difesa, il Gip di Bologna Letizio Magliaro ha concesso gli

arresti domiciliari a Davide Bacci, imprenditore arrestato la

settimana scorsa nell’inchiesta di Procura e carabinieri sui

festini a base di cocaina, durante i quali sarebbe stata indotta

alla prostituzione una 17enne. Esce dal carcere, dunque, l’unico

degli otto indagati sottoposti alla misura custodiale più

restrittiva e va ai domiciliari a casa del padre, dove si

ritiene sia superato il rischio di reiterazione del reato da

parte del proprietario della casa di Pianoro, agli atti come ‘Villa Inferno’, che ha dato il nome all’operazione.

Soddisfatti i legali di Bacci, gli avvocati Roberto D’Errico

e Giovanni Voltarella: “Siamo contenti – hanno detto – che sia

stato riconosciuto un principio di equità con gli altri

indagati. Ora continueremo il nostro lavoro di studio sulle

carte in attesa di valutare se rivolgerci al Riesame”.

Bacci aveva scelto di avvalersi della facoltà di non

rispondere. Domani sono in programma gli interrogatori di

garanzia degli altri sei raggiunti da misure cautelari, tra cui

l’ex candidato della Lega Luca Cavazza e Fabrizio Cresi, ai

domiciliari. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte