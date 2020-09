Festini e cocaina: mercoledì l’interrogatorio di Cavazza

È fissato per mercoledì davanti al Gip Letizio Magliaro l’interrogatorio di garanzia di Luca Cavazza, agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta ‘Villa Inferno’ di carabinieri e Procura di Bologna sui festini a base di cocaina durante i quali sarebbe stata indotta alla prostituzione anche una ragazza di 17 anni. Cavazza, 27 anni, uno dei leader della curva della Virtus Basket ed ex candidato con la Lega alle Regionali in Emilia-Romagna, è difeso dagli avvocati Ercole Cavarretta e Massimiliano Bacillieri.

È convocato per lo stesso giorno anche l’altro indagato ai domiciliari, Fabrizio Cresi, difeso dall’avvocato Donata Malmusi. (ANSA).



