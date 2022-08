Festival del Viaggiatore, parte 4 settembre dal Lido di Venezia

Condividi l'articolo

Aperto a più mondi: dall’arte, al turismo, al cinema, al giornalismo, ma anche all’artigianato e all’economia, il Festival del Viaggiatore aprirà l’ottava edizione il 4 settembre al Lido di Venezia con l’annuncio della cinquina del ‘Premio Segafredo Zanetti-Città di Asolo. Un libro un film’, in occasione della 79ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Interverranno Maria Francesca Gagliardi, Lux Vide, e la direttrice del Festival del Viaggiatore Emanuela Cananzi. La vincitrice o il vincitore verranno proclamati il 24 settembre nel Borgo Antico di Asolo dove il 25 settembre si concluderà la manifestazione.

Il Festival animerà borghi e luoghi tra i più belli e suggestivi del Veneto con tappe a Possagno il 16 settembre, a Bassano del Grappa il 17 settembre, a Fonte il 18 e a Maser il 23 settembre.

Tra gli ospiti Franco Arminio, Francesca Basso, Guidalberto Bormolini, Lorenzo Cappellini, Ascanio Celestini, Simone Crestani, Mauro Garofalo, Daniele Mencarelli, Francesco Moser, Ivan Zazzaroni, Samuel dei Subsonica, Simone Salvini, Stefano De Sando, Alessandra Tedesco, Mariapia Veladiano e Susy Zanardo.

Ideato e organizzato dall’Associazione InArtEventi – cultura in movimento, è un evento turistico culturale che promuove il territorio attraverso l’arte e la cultura. Grazie a questa rassegna è possibile scoprire ville, giardini, barchesse e palazzi abitualmente preclusi al turista e aperti per la prima volta al pubblico.

Rabdomanti, cercatori d’acqua in una terra che sembra desolata, è il filo conduttore.

“Cercare la vita, la luce, gli sguardi diversi sugli altri e sulle cose in un tempo confuso e incerto, in ostaggio di eventi incontrollabili, è il viaggio che possiamo ancora fare” dice Emanuela Cananzi.

Il cuore letterario del festival del Viaggiatore è il ‘Premio Segafredo Zanetti – Città di Asolo. Un libro un film’ arrivato all’ottava edizione, che ha due sezioni: una dedicata alle serie televisive, per individuare quel libro che meglio si presta alla produzione seriale e una sezione “storica”, dedicata alle produzioni cinematografiche, per individuare quel libro che ha le potenzialità per diventare un film. I libri sono segnalati da librerie indipendenti, selezionate in tutta Italia, isole comprese, e da alcune librerie italiane all’estero. Nel Comitato Scientifico e nella Giuria Qualificata si alternano negli anni, personaggi del mondo della produzione, della regia e della scrittura per il cinema. (ANSA).



