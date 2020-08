Festival del Videoclip in ‘drive in’ all’aeroporto Forlì

(ANSA) – FORLI, 07 AGO – J-ax, Edoardo Bennato, Mario Biondi,

Gigi D’Alessio, Luis Fonsi, Leo Gassmann, Fabrizio Moro, Andrea

Morricone con Franco Simone, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari,

Renzo Rubino, Jack Savoretti, Sparks, Travis. E’ il nutrito cast

di ospiti che animerà il Festival internazionale del Videoclip

musicale che si svolgerà a Forlì, in un mega drive-in realizzato

all’interno dell’aeroporto cittadino, il 27, 28 e 29 agosto.

“Sarà un evento spettacolare – spiega l’assessore comunale

Andrea Cintorino, promotrice della manifestazione – quello che

la città di Forlì si appresta ad ospitare nel suo aeroporto con

la formula, assolutamente inedita, del drive-in. Artisti di fama

nazionale e non solo si alterneranno sul palco del Festival

internazionale del Videoclip in una location d’eccezione,

individuata ad hoc per garantire il rispetto dei protocolli di

sicurezza anti-Covid e lo svolgimento di esibizioni musicali e

d’intrattenimento mai viste nel nostro territorio”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte