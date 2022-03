Feti ritrovati in barili industriali, disposto dissequestro

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 08 MAR – La Procura di Bologna ha disposto

il dissequestro dei 21 barili, con all’interno feti sotto

formalina o alcool, trovati a metà febbraio in un capannone in

un’area industriale a Granarolo Emilia, nel Bolognese. Gli

accertamenti svolti dalla squadra mobile hanno infatti

ricostruito la natura e l’origine del materiale, proveniente

dall’Istituto di Anatomia Patologica dell’Università di Bologna

e oggetto di un trasloco fra la fine del 1999 e il 2000 da parte

del Museo Cesare Taruffi, già sito all’interno dell’ospedale

Sant’ Orsola, a seguito di lavori di ristrutturazione che

interessavano quell’edificio.

E’ stato anche ricostruito analiticamente -spiega la Questura

– il percorso che ha portato al prolungato de posito del

materiale, che costituisce rifiuti sanitari speciali. Dopo una

richiesta del Rettore dell’Alma Mater di rientrare in possesso

dei fusti, per riprendere e concludere le procedure di corretto

smaltimento, la Procura ha così ha disposto il dissequestro e la

restituzione di tutto il materiale all’Università di Bologna,

provvedimento eseguito dalla squadra mobile. (ANSA).



